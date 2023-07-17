ضبط 4 أطفال وإمرأة يقومون بعملية التسول في بنغازي

أعلنت مديرية امن بنغازي، على أن مركز شرطة الصابري شن حملة ضد المُتسولين .

ويأتي ذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة من السيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ بمُحاربة كافة الظواهر السلبية بالمدينة .

تم إعداد خطة من قبل السيد رئيس المركز مقدم فرج العشيبي لمحاربة ظاهرة التسول والقضاء عليها في نطاق إختصاصه وأثناء تجوال الدوريات التابعة للمركز تم مشاهدة اربعة أطفال وإمرأة من الجنسية التشادية يقومون بعملية التسول .

وعلى الفور تم ضبطهم والإنتقال بهم إلى المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص …