بنغازي.. ضبط مهاجرين غير شرعيين ينوون السفر الى إيطاليا

نجح “مركز شرطة سيدي خليفة” بمديرية أمن بنغازي في ضبط مهاجرين غير شرعيين من الجنسية البنقلاديشية كان ينوون السفر لدولة إيطاليا عبر الشواطئ الليبية وقامو بدفع مبلغ 18.000 ألف دينار للفرد الواحد مقابل تهريبهم.

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة عن تجمع لأشخاص من الجنسية البنغلاديشية على متن قارب على شاطئ البحر،بمنطقة سيدي خليفة وعلى الفور تم خروج قوة كبيرة بإمرة السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي .

وتم الإنتقال إلى مكان تواجد المركب حسب المعلومات الواردة وبإسناد من جهاز الظواهر السلبية وعند وصولهم تم مشاهدة أشخاص من الجنسية البنقلاديشية متواجدين على متن قارب داخل البحر بمنطقة سيدي خليفة وبعضهم لايزال موجوداً على الشاطئ وتم ضبطهم وإخراج القارب الذي تم العثور عليه في البحر وتم الإنتقال إلى المركز .

وبالإستدلال معهم في حضور مُترجم إعترفوا بأنهم قاموا بدفع مبلغ مالي وقدره18.000 ألف دينار لشخص بنغلاديشي الجنسية للفرد الواحد مقابل تهريبهم لدولة إيطاليا وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص.