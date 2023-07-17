تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا بينما تكون معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-35)مْ على المناطق الساحلية, وما بين (37-41)مْ على الدواخل.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-33)مْ.

بينما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39-44)مْ .

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40-43)مْ .