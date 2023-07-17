النمروش: من الضروري أن تحتكر الدولة السلاح وتجريم حمله واستخدامه من قبل المواطنين

ليبيا – دعا آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي اللواء صلاح الدّين النمروش إلى ضرورة أن تحتكر الدولة للسلاح، وأن يكون استخدامه فقط من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالدولة، وتجريم حمله واستخدامه من قبل المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة له أثناء مشاركته في ورشة عمل أقامها مركز العمليات المشتركة بمدينة الزاوية تحت عنوان ” احتكار الدولة للسلاح” .

وقال إن “الجيش” سيعمل بشكل جادّ مع كافة القوى الوطنية على تحقيق هذا الهدف من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية في المجال العسكري.