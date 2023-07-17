محامي السنوسي: حق موكلي الحصول على البراءة من التهم لافتقارها للسند القانوني

الوطن| رصد

قال محامي عبدالله السنوسي أحمد نشاد إنهم مستعدّون للمرافعة في جلسة اليوم الاثنين، مضيفًا “من حق موكلي الحصول على البراءة من التهم المسندة إليه لافتقارها إلى السند القانوني، كما يتبين من حكم النقض لدى المحكمة العليا الذي أعاد الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس من جديد، بعد حكمها السابق ضده”.

وأضاف نشاد في تصريحات صحفية أن فترة محاكمة موكله استغرقت أمام الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس التي عقدت جلساتها في سجن الهضبة، عامين (2014 و 2015)، وصدر في ختامها حكم بالإدانة ضدّه وضدّ آخرين.

وتابع ” طرحنا في مرافعتنا أمام استئناف طرابلس التي استغرقت أكثر من 4 ساعات ونصف الساعة، كل الأدلة التي تدحض ما جاء بقرار الاتهام، وتؤكد براءة السنوسي ممّا جاءت به النيابة العامة”.

وأشار أنه في حال الإدانة أمام محكمة جنايات طرابلس، سنطعن في الحكم أمام المحكمة العليا لإلغائه كما ألغي الحكم السابق.