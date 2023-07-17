أوحيدة: النائب العام هو السلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، منعا أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا لخوفهم من التأثير على أردوغان، مشيرا إلى أن النائب العام هو السلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة.

وقال أوحيدة، في تصريحات تلفزيونية: “الدبيبة والكبير رأوا أن زيارة الأعضاء لتركيا ستجعل الكفة تميل ناحية مجلس الدولة، والمنع من السفر ليس جديدًا على السلطة في طرابلس حيث سبق ومنعت النواب من السفر لبنغازي لحضور جلسة”.

وأضاف “نحن في صراع مع سلطة الأمر الواقع في طرابلس وهذا الصراع يجب أن ينتهي بسلطة جديدة تهيمن على العاصمة بعيدًا عن الميليشيات، ولو لم تكن هناك سلطة جديدة فلن نرضى بهذا الوضع وستكون هناك فرض سياسة أمر واقع أخرى تقود لتقسيم البلاد”.

وتابع “على الدبيبة والكبير أن يخرجا من المشهد وأن يحذرا شر ما هو آت، فالسلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة هو النائب العام الذي يعمل بوسعه في ظل هذا الوضع الصعب، وسلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس بائتلاف الدبيبة والكبير حربهم معلنة منذ فترة على مجلسي النواب والدولة”.