الكشف عن شبكة إلكترونية تروج المخدرات في طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط 7 كيلو غرامات من مخدر الحشيش، بعد تتبُّع شبكة إلكترونية منظمة تقوم بترويج المخدرات داخل وخارج طرابلس.

وقال الجهاز، في بيان له الأحد، إن قوة المهام الخاصة قامت باختراق الشبكة عن طريق أحد المصادر الخاصة، وجرى التنسيق مع شخص جزائري الجنسية يتجول بين مدينتي طرابلس والجميل.

وأضاف البيان أنه جرى التنسيق مع المروِّج لعملية شراء 7 كيلو غرامات من مخدر الحشيش، بعدد 70 قرصة مما تعرف بالملكية، بمبلغ 115 ألف دينار ليبي، حيث ضُبط خلال عملية التسليم داخل مدينة الجميل، ولا يزال البحث والتحري مستمرًا عن باقي الشبكة.