الجهاني: الدبيبة ربح من تأجيل مناقشة مقترح خارطة الطريق داخل البرلمان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن الخلاف الذي نشب في الجلسة الأخيرة المجلس عاق مناقشة ما كان منصوصاً عليه بجدول أعماله، وهو مقترح خريطة الطريق، ودفع رئاسة البرلمان لتأجيل انعقاد الجلسات لمدة أسبوعين.

الجهاني اعتبر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن عبد الحميد الدبيبة ربح من هذا التأجيل، في ظل انشغال البرلمان بخلافاته الداخلية.

وأضاف: “لكن جذور تلك الخلافات تعود لاعتراض عدد من النواب حول جلسة البرلمان، التي انعقدت قبيل انطلاق إجازة عيد الأضحى، ومطالبتهم بإلغاء ما صدر عنها من قرارات”.