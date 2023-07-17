رغم الموجة الحارة.. تعرف على المناطق ذات الطقس المعتدل في ليبيا

يتوقع خبراء الطقس في المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على معظم مناطق ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و33 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.