الحويج يبحث آثار قرار تسعير استهلاك الكهرباء مع أصحاب الشركات والمصانع

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج آثار قرار تسعير استهلاك الكهرباء مع أصحاب الشركات والمصانع.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “عقد الحويج اجتماعاً مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية لبحث الأثر المترتبة على قرار تسعير استهلاك الكهرباء وإيقاف امدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة، بحضور مديرو إدارات الدراسات والإصلاحات الاقتصادية والتجارة الداخلية”.

وأضاف البيان “تحدث المصنعون عن تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات وتوافرها بالسوق المحلي، كما طالب أصحاب الشركات وزير الاقتصاد بالتدخل لدعم الشركات الصناعية واستثناء مصانع إنتاج الأكسجين التي تقوم على تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق”.

وتابع “أكد الحويج على أهمية استمرار الإنتاج بالشركات والمصانع المحلية لضمان الاستقرار بالسوق المحلي، موجهاً بإعداد مذكرة الى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية وضرورة استثناء عدد من الأنشطة بالغة الأهمية مثل مصانع إنتاج الأكسجين، وعقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لدراسة وضع الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار تزويد الشركات الصناعية بالطاقة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وإحالته إلى مجلس الوزراء للاعتماد”.

واستطرد “نوه وزير الاقتصاد على ضرورة ايجاد بدائل للطاقة مثل الطاقة البديل أو استيراد الطاقة مؤقتا، كما حث أصحاب الأعمال على التعاون في مجال الاستثمار في الطاقات المختلفة”.