أبو منيار: هانيبال لا يزال في وضع صحي متدهور جداً

ليبيا – أكد ابن عم القذافي أحمد أبومنيار، أن هانيبال القذافي نجل الراحل معمر القذافي، لا يزال في وضع صحي متدهور جداً، مع استمرار إصراره على الإضراب عن الطعام.

أبو منيار وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،قال:” لم يتم تنفيذ ما يتعلق بالمجلس الرئاسي بتشكيل لجنة خاصة، فهو مجرّد حبر على ورق ليس إلا، لمص غضبنا وتسويق القضية لأنفسهم”.

وأضاف:”عائلتي موجودة تحت الإقامة الجبرية في فندق بمنطقة قالة الجزائرية حتى الساعة والسلطات الليبية لم نلق منها غير الوعود، وذلك فقط لأننا من عائلة القائد”.

وتابع أبو منيار حديثه:” نسمع أصواتا كثيرة داخل تيار قبائل المختطف هانيبال القذافي تطالب بالتصعيد في حال استمرار السلطات المعنية في عدم الاكتراث بأمر ابنهم”.