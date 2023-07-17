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قادمون من ليبيا وتونس.. 289 طفلا ماتوا في البحر المتوسط أثناء الهجرة خلال 2023

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

كشفت مسؤولة ملف الهجرة والنزوح في منظمة يونيسف، فيرينا كناوس، عن أعداد الأطفال الذين يموتون في البحر المتوسط، خلل عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقالت المسؤولة في يونيسف، في تصريحات صحفية لها، إن 289 طفلا لقوا حتفهم في البحر المتوسط خلال هجرتهم إلى أوروبا بما يعادل 11 طفلاً لكل أسبوع.

وأضافت “كناوس” أن هذا العدد يمثل ما يقرب من ضعف عدد الأطفال الذين ماتوا في البحر العام الماضي، مشيرة إلى أن البحر المتوسط هو أحد أكثر طرق الهجرة فتكا بالأطفال في العالم، خاصة القادمين من سواحل ليبيا وتونس.

وأوضحت “كناوس”، أن من المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بكثير، لأن العديد من حالات غرق الزوارق لا تخلّف أي ناجين ولا يجرى تسجيلها.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الأطفال يمثلون 16% من عدد اللاجئين والمهاجرين عبر وسط البحر الأبيض المتوسط منذ يناير 2023.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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