“المنقوش” تبحث مع السفير العٌماني لدى تونس إعادة فتح السفارة العمانية بطرابلس

الوطن| متابعات

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية نجلاء المنقوش صباح اليوم الاثنين سفير سلطنة عٌمان لدى جمهورية تونس هلال بن عبد الله السناني رفقة وفداً من وزارة الخارجية العمانية.

وناقشت المنقوش مع السفير العٌماني الخطوات المتخذة والترتيبات اللازمة؛ لإعادة فتح سفارة سلطنة عُمان بالعاصمة طرابلس، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مرحبةً بالسفير بأول زيارة له لليبيا.

ومن جانبه نقل السفير تحيات وزير الخارجية العُماني للوزيرة، مؤكداً تعزيز التعاون المثمر والارتقاء به إلى أفضل المستويات؛ بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.