غرفة التجارة بنغازي تبحث في روما جذب الاستثمارات الإيطالية

عقد اجتماع موسع بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي و رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للغرفة الليبية الإيطالية وبحضور مدير عام الغرفة التجاريه العربية الإيطالية المشتركة في روما.

حيث تناول اللقاء تعزيز فرص العمل المشترك وإمكانية دعم التعاون التجاري في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية وكذلك تم مناقشة إمكانية تسهيل تبادل الزيارات لرجال الأعمال والشركات مابين الطرفين ونقل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة وأيضا فتح آفاق التدريب والتطوير والاستشارات وطرح فرص الاستثمار وتنظيم المعارض وورش العمل والملتقيات مابين الجانبين.