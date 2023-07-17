كرموس: مجلس الدولة اتخذ جميع الخطوات التي يسعى من خلالها لإجراء الانتخابات بأسرع وقت

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، بشأن منع خمس اعضاء من مجلس الدولة من السفر عبر مطار امعيتيقة إن هذا الموقف ليس حديث اللحظة.

كرموس أوضح خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد أن مجلس الدولة عقد جلسة تناول فيها خارطة الطريق وصوت الأعضاء بشكل مبدئي عليها وبعد الجلسة تلقى بعض أعضاء مجلس الدولة اتصالات يقال إنها من قبل رئيس جهاز الأمن الداخلي يدعوهم للحضور في مكتبه وبعض الزملاء قالوا إن المكالمات ودية وتواصلوا مع مكتب الرئاسة وليس هناك مبرر لاستدعائهم من قبل جهاز الامن والطلب منهم بعدم الامتثال.

وأضاف: “يوم الخميس كنا في رحلة عمل رسمية لإسطنبول وفوجئنا بحجز جوازات بعض الاعضاء كنا فريق عمل يتجاوز الـ 20 بالإضافة للموظفين المرافقين ورأينا أن الممنوعين 5 أعضاء كل منهم توجه للأمن الداخلي ولا نعرف ما الأسباب وفي تقديرنا هي ردة فعل لما حدث في الجلسة. هي جريمة جنائية اتخذت ضد أعضاء سلطة تشريعية، مجلس الدولة ممثل في مكتب الرئاسة اتخذ الإجراءات القانونية ورؤساء اللجان فوضوا رئيس المجلس لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومسألة التصعيد ليست مناسبة، الاعضاء تم الاعتداء عليهم من خلال منعهم من السفر وليس هناك صراع ليتم التصعيد والجريمة والاعتداء حصل ولا أعلم ربما الطرف الآخر يعدل عن قراره بمنع الأعضاء، مع العلم أن التصعيد من طرف واحد وليس من طرفين”.

وأكد على أن مجلس الدولة اتخذ جميع الخطوات التي يسعى من خلالها لتحقيق رغبة الليبيين بإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وشارك بالتعديل الثالث عشر والذي بناء عليه صدرت قوانين انتخابية لكن هناك من يعرقل القوانين بحسب قوله.

وأردف في الختام: “التوافق حصل وخرجت القوانين وإصدارها إجراء شكلي عند أعضاء مجلس النواب وسيحصل لأن أغلب اعضاء مجلس النواب موافقون على المخرجات ونرى أن من يعرقل الخطوة من الداخل المتمثلة في الحكومة التي لا تريد أن تصل لانتخابات بغية استمرارها في الحكم وكذلك البعثة من خلال تصريحاتها بوجود نقاط خلافية رغم أنها حسمت”.