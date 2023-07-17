رئيس حزب ليبيا النماء: يجب أن نعمل على خلق مناخ صحي للتشاور

استضاف حزب المستقلين الديمقراطي مساء اليوم الأحد، حزب ليبيا النماء وذلك في اطار تبادل الزيارات والتعاون في مختلف الانشطة والبرامج ذات الاهتمام المشترك.

استهل اللقاء سامي الصيد الرخصي رئيس حزب المستقلين الديمقراطي رفقة عدد من قيادات الحزب نائب رئيس الحزب جمال الكايخ أمين عام الحزب بشير محمد الناجح مدير مكتب الشباب محمد الرخصى مديرة مكتب المراء هناء المصراتي مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية أسماء الطبجي مستشار عام الحزب عبدالرحيم علي امحمد ومدير العلاقات والتعاون رمضان السايح مدير مكتب الأعلام يونس علي يونس بالترحيب بالحضور و التعريف بالحزب ونشاطاته.

من جانبه أكد مهندس عبد الرؤوف حسن بيت المال رئيس حزب ليبيا النماء مع الوفد المرافق له والذي ضم كلا من نائب رئيس الحزب الدكتور بدر الدين مصطفى ابوحجر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذى والسياسى لحزب ليبيا النماء على ضرورة العمل من أجل خلق مناخ صحي للتشاور مبني على تقديم مختلف البرامج والرؤى التي تخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء الذي حضره اعضاء الحزبين عدد من المواضيع المهمة حول الشأن المحلي والدولي و مناقشة أوجه التعاون بين الحزبين وكذلك الوضع السياسى الراهن وأهمية دور الأحزاب في العملية السياسية من خلال التواصل بين الاحزاب والعمل السياسي المشترك.