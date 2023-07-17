ميناء مصراتة يستأنف عمل خط ملاحي مع إيران

العنوان-مصراتة

أعلنت إدارة المنطقة الحرة في مصراتة استئناف عمل الخط الملاحي الإيراني “IRISL” في ميناء المنطقة، عبر شركة جرمة الوكيل الملاحي للخط.

جاء ذلك في احتفالية نظمت اليومين الماضيين، حضرها رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة والمدير العام ورئيس لجنة الإدارة للشركة الليبية للموانئ ورئيس مجلس إدارة شركة جرمة ومندوب الخط الملاحي الإيراني وعدد من مديري إدارات المنطقة الحرة بمصراتة.

والثلاثاء الماضي، وصلت إلى ميناء المنطقة الحرة، أولى رحلات الخط الملاحي الإيراني، الذي يعد أحد أكبر الخطوط الملاحية الدولية؛ الأمر الذي سيُسهم في زيادة حركة الملاحة وتجارة العبور.