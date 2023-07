قادربوه يشهر أوراقه في وجه عقيلة صالح

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه إن قرار تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بطرابلس إبان التئامه في مارس من العام 2021.

واستند قادربوه في رسالة موجهة إلى رئاسة مجلس النواب تعليقا على نفي تكليفه على محضر اتفاق التئام مجلسي النواب “طبرق وطرابلس” عام 2021، والذي ورد في بنوده أن كافة الإجراءات الإدارية والمالية والقرارات الصادرة عن هيئة رئاسة مجلس نواب طرابلس معتمدة ونافذة باعتبارها صادر ة عن السلطة التشريعية.

واعتبر قادربوه أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه من طرفيه المالكين للشرعية القانونية الكاملة ويعتبر ملزما وله القوة القانونية والنفاذ وفق قوله.

من جهته نفى مكتب رئاسة البرلمان إصدار قرار بشأن تكليف عبدالله قادربوه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في مراسلة تأكدت الأحرار من صحتها.

وكان مجلس النواب قد انقسم عام 2019 بين طرابلس وطبرق، بسبب الاختلاف حول تأييد ومعارضة عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل من العام ذاته.

المصدر: هيئة الرقابة الإدارية + مجلس النواب +ليبيا الأحرار

