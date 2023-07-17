حكومة الوحدة: سد عجز المعلمين في ليبيا بفتح تعيينات جديدة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته، عبدالحميد دبيبة، إن حكومته تعتزم سد العجز في المعلمين، من خلال فتح الباب لتعيينات جديدة، شرط تحديد الاحتياج حسب البلدية والتخصص قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى تفعيل مصلحة التفتيش التربوي.

وأضاف دبيبة في تصريحات صحفية له: “لدينا إرادة لتفعيل مصلحة التفتيش التربوي وهي شريحة لها دور محوري في العملية التعليمية”.

وتابع: “المعلمين هم المكون الحيوي بمنظومة التعليم في ليبيا، وعملهم لا يحتمل محاولات الاستهداف بالتقسيم أو الفوضى”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العام الدراسي اكتمل في موعده المحدد، وذلك في مؤشر على تعافي ليبيا بشكل واقعي من الانقسام والحروب.

ووجه دبيبة حديثه للمعلمين: “أطمئنكم بأن ملف الإفراجات المالية بقطاع التعليم سيعالج قبل بداية العام الدراسي بعد التأكد من البيانات”.

وأشار إلى رفع مرتبات المعلمين وفق قانون 4 لسنة 2018، بالإضافة إلى توجيه – لأول مرة – بتسييل الميزانية التشغيلية للمدارس لتصبح إداراتها قادرة على دعم أنشطة الطلبة وتوفير الاحتياجات العاجلة.