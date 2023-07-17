اللواء “أبوزريبة” يناقش مع “الأسطى” سبل مكافحة الجريمة والتهريب

الوطن| متابعات

استقبل وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” نائب رئيس الحكومة الليبية “خالد الأسطى” في مكتبه بديوان الوزارة ببنغازي.

وناقش أبوزريبة العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالأمن والاستقرار في المنطقة الغربية وتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة والتهريب على حد سواء بالمنطقة.

من جهته أعرب الأسطى عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل أبوزريبة في تحقيق الأمن والاستقرار في مناطق البـلاد.

وأكد على استعداد الحكومة لدعم الوزارة في تحقيق الأهداف المشتركة وتحسين الأوضاع في المنطقة الغربية وَالجنوبية وَالشرقية.

وأعرب أبوزريبة خلال الاجتماع عن تقديره للجهود المبذُولة مِن قبل الحكومة مؤكدا على أهمية التعاون المُشترك بيّن الوزارة وَالحكومة وتعزيز الجهُود لِتحقيق الأمن وَالاستقرار، وعلى استعداد وزارته لِتقدِّيم الدعم اللازم لِتحقيق الأهداف المُشتركة وَتحسين الأوضاع فِي كافة مناطق البـلاد.