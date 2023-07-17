الدبيبة يوجه بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة “برنية”

العنوان-طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة برنية مصباح الثابت التي فُقِدت أثناء أداء مناسك الحج للعام الهجري 1444 هجرية بمكة المكرمة.

وطالب الدبيبة في كتاب موجه إلى اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج باتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع القنصلية الليبية في جدة والسلطات السعودية، مطالبًا اللجنة العليا بتقديم تقرير يومي بالخصوص إلى مكتب رئيس الوزراء في طرابلس.

وكانت قد فُقِدت الحاجة برنية مصباح الثابت يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري عند الساعة 11 صباحاً بجوار فندق أنجم بمكة المكرمة.

وعلى إثر ذلك، أفادت الهيئة بأن بعثة الحج الليبية تابعت عن كثب الحادثة وشكلت لجنةً للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الحج أن البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحُرِرِ بذلك محضر رسمي.