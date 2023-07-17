منظمة حقوقية ترحب باستقبال ليبيا مهاجرين قرب الحدود التونسية

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا باستقبال السلطات الليبية عدد من المهاجرين قرب الحدود التونسية .

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان عن ترحيبها بعملية إنقاذ المهاجرين بمنطقة العسة الصحراوية، ممن عانوا ظروف إنسانية صعبة خلال الفترة الماضية بين الحدود الليبية التونسية.

وأضافت المنظمة أن مصادر تابعة لقوات حرس الحدود الليبية تفيد بأن عدد المهاجرين بلغ 360 مهاجر من بينهم (أطفال، نساء) يحتاجون لرعاية خاصة.

ودعت المنظمة لضرورة تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل لهم وضرورة السماح للمنظمات المختص (المفوضية السامية للاجئين، المنظمة الدولية للهجرة)، بزيارتهم وتقديم المساعدات لهم ومن بينها المساعدة القانونية والانسانية بعد عمليات تصنيفهم كمهاجرين أو طالبي لجوء.