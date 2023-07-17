العامة للكهرباء: جهود لصيانة مكونات الشبكة الكهربائية في صرمان ورقدالين

ليبيا- أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار فرق الصيانة التابعة لها جهودها لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في عديد المناطق في البلاد.

بيان صحفي صدر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد أشار لقيام فرقة صيانة الجهد المتوسط الساحل الغربي بأعمال طارئة في محطة تحويل المصانع جهد 11/ 30 كيلوفولط في مدينة صرمان والكشف على أجهزة الوقاية والشاحن والبطاريات لتفادي حدوث الأعطال وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأوضح البيان إن منطقة منطقة رقدالين شهدت قيام فرقة الصيانة السريعة باستبدال مفتاح ضغط منخفض على محول السويري بطريق مليط بدلا عن المعطوب.