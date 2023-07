أفاد مراسل الأحرار بتأجيل النظر في الدعاوى المقدمة ضد عبد الله السنوسي والتي كان مقررا عقدها اليوم الإثنين، إلى السابع من شهر أغسطس القادم بسبب عدم حضور المتهم، وغياب أعضاء المحكمة وممثل النيابة العامة.

وقال أحمد نشاد محامي عبد الله السنوسي إن الجلسة بدأت الساعة الواحدة ظهراً، بحضور رئيس الدائرة وغياب عضوي اليمين واليسار وممثل النيابة العامة، قائلا إن قرار المحكمة بإحظار السنوسي لم ينفذ، حسب تعبيره.

وقبل ذلك، أُجّلت محاكمة السنوسي أربع مرات لعدم مثوله أمام المحكمة، وسط اتهامات من فريق دفاعه للسلطة التنفيذية بـ”تغييبه عمدا”.

وأوضح نشاد في وقت سابق للأحرار أن عضو النيابة ذكر في جلسة سابقة أنه خاطب رسميا الجهات الأمنية التي تحتجز السنوسي بضرورة جلبه ومثوله للمحكمة.

ولفت نشاد إلى أن المسؤولية تقع الآن على النائب العام بصفته مسؤولا عن الدعوى العمومية ومسؤولا عن تنفيذ قرار المحكمة.

ويواجه ”عبد الله السنوسي” القابع في السجن عدة اتهامات، أبرزها قمع المحتجين إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، وهو المدان الأول بالوقوف وراء مذبحة سجن أبوسليم عام 1996.

وغادر “السنوسي” ليبيا بعد سقوط نظام “القذافي”، ثم أُلقي القبض عليه عام 2012، بعد وصوله من المغرب إلى موريتانيا حاملا جواز سفر مزورًا.

وصدر حكم بالإعدام بحق “السنوسي” عام 2015 في قضية مذبحة أبوسليم، إلا أن المحكمة قضت نهاية العام 2019 بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في القضية، قبل نقض المحكمة العليا الحكم وإعادة المحاكمة.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post تأجيل محاكمة عبدالله السنوسي للمرة الخامسة بسبب عدم حضوره appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار