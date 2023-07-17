انخفاض أسعار النفط عالميا بسبب استئناف ليبيا الإنتاج

شهدت أسعار النفط عالميا، انخفاضا بعد أن استأنفت ليبيا الإنتاج في مطلع الأسبوع، حيث أظهرت بيانات أن حالة التعافي الاقتصادي في ما بعد الجائحة تواجه عثرات.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 79.30 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 74.90 دولار للبرميل.

وأوضح التقرير الذي نشرته رويترز، أن الأسعار تراجعت بعد أن حقق الخامان القياسيان، الأسبوع الماضي، مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى، منذ أبريل، عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت شل صادرات الخام النيجيري، ما أدى إلى شح الإمدادات.

وأوضح 4 من مهندسي النفط ووزارة النفط الليبية أن الإنتاج الذي توقف، في حقلي الشرارة والفيل استؤنف بعدها، بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا، فيما ظل حقل 108 مغلقا.

وكان الإنتاج قد توقف في هذه الحقول في أعقاب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق، فرج بومطاري.

ونقلت الوكالة عن مصدرين لها، تصريحات تقول بأن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بما يتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا، أغسطس المقبل، مقارنة بمستويات يوليو، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهداتها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتوافق مع السعودية التي تترأس حاليا منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.