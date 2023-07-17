الدبيبة يكرم الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب العربية الـ 13 بالجزائر

كرم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب العربية الثالثة عشرة بالجزائر.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة كرم جميع الرياضيين المشاركين على مابذلوه من جهود شرّفت ليبيا في المحافل الرياضية العربية، موجها وزارة الرياضة بضرورة التركيز على الألعاب الفردية ودعهما بشكل خاص.

وقدم رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق، تقريرًا حول المشاركة الليبية في دورة الألعاب العربية الثالثة عشرة بـالجزائر والتجهيزات التي واكبتها لتكون مشاركة إيجابية.

وحصدت ليبيا خلال مشاركتها في منافسات دورة الألعاب العربية على 12 ميدالية، منها ثلاث ذهبيات ومثلها فضيات وستّ قلادات برونزية، كما انتزعت ليبيا الذهب في “رمي القرص” ببطولة العرب لألعاب القوى لفئة الكبار بالمغرب.