المقريف: 98% من الشركات المعنية بدأت بتوريد الكتاب المدرسي.. وشكلنا لجنة لمتابعة الغش الإلكتروني

ليبيا – قال وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف إنه تم عقد اجتماعات مع الشركات المحلية من خلال اللجان المختلفة التي شكلت ومركز المناهج والبحوث التربوية حيث بلغ عدد الشركات 24 شركة تعهدت بالقيام بتوريد الكتاب المدرسي.

المقريف أشار خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الشركات بادرت والتزمت بالعهود كالتزام وطني و98% منها بدأت بتوريد الكتاب وما خصص لها من مشروع طباعة الكتاب.

ولفت إلى أنه في هذا الإطار قامت الوزارة بمتابعة دقيقة لتوريد الكتاب وزيارة المخازن الخاصة باستلام الكتاب المدرسي مطلع الشهر الحالي، مؤكداً أن الكتب الدراسية بدأت تصل ونسب التوريد تتفاوت من شركة لأخرى حيث تصل نسبة توريد بعض الشركات لـ 45% و 20%.

وأكد أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة الغش الإلكتروني وهذه اللجنة موجودة في المركز الوطني للامتحانات وظيفتها متابعة الغش الالكتروني وما يتم تسريبه من خلال المواقع الالكترونية بعد بداية الامتحان، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستتخذ ضد الطالب المخالف الإجراءات اللازمة.

وأضاف: “الآن في إطار حصر كل القاعات الدراسية التي تجرى فيها الامتحانات سواء التعليم الأساسي أو امتحانات الشهادة الثانوية لاحتمالية تركيب كاميرات تكون مربوطة بمركز رئيسي داخل المركز الوطني للامتحانات، ونعول على الاسرة التربوية لتكون إجراءات العام بمثابة التنبيه وضرب ناقوس الخطر”.

وعلق على تأخر تنفيذ مشروع إنشاء 1500 مدرسة يستهدف مدارس الصفيح كأولوية، منوهاً إلى أن السبب هو غياب الدولة الليبية منذ أكثر من 30 عام على قطاع التعليم وعدم وضع خطة حقيقية، لافتاً إلى ضرورة أن تكون زيادة أعداد المؤسسات التربوية موازية لزيادة أعداد الطلاب، مبيناً أن المشروع الآن في مراحله الاولى ومسؤول عنه جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ الكتاب المدرسي وصل في منتصف العام السابق وهذه السنة وصل قبل بداية العام الدراسي ونتحدث عن السنة الدراسية، ما الإجراءات التي اتخذت العام ولم تتخذونها العام الماضي؟

الكتاب المدرسي كان الموضوع الشاغل لتلاميذنا والأسر التربوية وحكومة الوحدة إيلاء أهمية للمطلب الرئيسي وهو أحد العوامل الرئيسية للعملية التعليمية والكتاب المدرسي هذا العام ما تم الإخفاق به العام الماضي ليس إخفاق كبير بل تم توفير الكتاب وفق الإمكانيات التي كانت متاحة ووفق ما كان موجود من ميزانيات وكنا نعرف أن هناك تأخر في اعتماد الميزانيات إلى أن مشروع الكتاب المدرسي كان من أولويات اهتمام الحكومة لتوفير الميزانيات اللازمة.

السنة كما هو معتاد دائماً في مشروع توريد وطباعة الكتاب المدرسي التعاقد مع الشركات الاجنبية وجزء بسيط لا يتعدى الـ 10% من الشركات المحلية التي ربما تكون قادرة على طباعة الكتاب المدرسي، الشركات الاجنبية سلسلة الإجراءات معقدة جداً وتريد اعتمادات والشركات الاجنبية لا تعطي اهتمام لطباعة الكتاب المدرسي إلا بعد اعتماد وتخصيص المخصص اللازم، إلا أن هذا العام وتواجد حكومة الوحدة الوطنية رئيساً ووزراء اختلف الوضع بإعطاء الشركات المحلية نصيبها من طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

س/ المحاسبة نصت على أنه جرى توفير المخصصات في شهر أغسطس 2021 أي أثر لمستوى لتأخر الكتاب المدرسية على السنة الدراسية والعملية التعليمية وخاصة على الطالب؟

هذا العام تم من خلال اللجان المختلفة التي شكلت ومن خلال مركز المناهج والبحوث التربوية عقد اجتماعات مع الشركات المحلية والتي وصلت لـ 24 شركة وهذه الشركات تعهدت بأن تقوم بتوريد الكتاب المدرسي بصدور رسالة التكلفة الصادرة عن مكتب المناهج والبحوث التربوية، هذه الشركات بادرت والتزمت بالعهود كالتزام وطني و98% من الشركات بدأت بتوريد الكتاب وما خصص لها من مشروع طباعة الكتاب وفي هذا الإطار كانت لنا متابعة دقيقة لتوريد الكتاب وزيارة في مطلع الشهر للمخازن الخاصة باستلام الكتاب المدرسي وبدأت الكتب الدراسية تصل ونسب التوريد تتفاوت من شركة لأخرى، تصل بعض الشركات نسبة التوريد لـ 45% و 20%.

العمل لا يخلوا من الاخطاء وهذا شيء مبشر أن كل عمل تستفيد من الخطأ وتقوم بإصلاحه ولربما هذا العام حاولنا أن نكون مثاليين في تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية ولربما العام الماضي يكون أفضل من حيث الآليات.

لا شك أن الكتاب المدرسي نقصه يؤثر على الطلاب ولكن العام الماضي كان النقص في العناوين وتم التغلب عليها.

لا يوجد أثر كبير خلال العام الماضي على تحصيل الطلاب العلمي ومن خلال متابعتنا للمؤسسات التعليمية عن طريق مكاتب الامتحانات والتفتيش التربوي تم استكمال المناهج ولا يوجد أثر خلال العام المنصرم لنقص عنوان أو اثنين.

س/ تأخر الكتاب أدى لحجزك من قبل النائب العام ما نتائج التحقيقات ومن المسؤول عن القصة وفق التحقيقات؟

التحقيقات لها سنتين وكانت سببها تخصيص القيم المالي في الوقت غير المناسب، إجراءات الكتاب المدرسي يفترض أن تبدأ من شهر فبراير وتخصص الميزانيات من شهر مارس وسيلت في اغسطس! بالتالي تعاقدات الكتاب المدرسي يحتاج لشهر ونص لاستيراده وعقد الاجتماعات اللازمة وفق لائحة العقود الإدارية وتقييم الشركات التي تقدمت للتوريد والطباعة للاطمئنان من حيث الجودة والشركات تكون كملت الاجراءات وهناك لجان متخصصة وكوزير للتربية والتعليم لا أستطيع أن أتحمل كل الإجراءات التي تتخذ من قبل اللجان لأن لديها مستشارين قانونيين وأعضاء يتحملون المسؤولية.

عقد مثل هذه الاجتماعات تعتبر الإجراءات قانونية وصحيحة وفق القانون وما نصت عليه لائحة العقود الإدارية وهذا العام اتخذنا جملة إجراءات مبكرة.

س/ الوزارة تحدثت عن نسب النجاح وربطت الموضوع بالغش وقالت إن نسبة النجاح تراجعت للخمسينات هذا العام مقارنة بوصولها للسبعينات العام الماضي، لماذا لا تكون نسب النجاح مربوطة بعوامل أخرى على غرار المواد أو العناصر الطلابية والبنية وغيرها؟

العملية لا تقيم بطريقة الغش وإنما العام الماضي كان مؤشر كبير في كيفية وآليات وضع الاسئلة للامتحانات وهذا العام فيما يخص التعليم الأساسي تم توحيد امتحاناته على مستوى الدولة الليبية وهذا يحدث لربما لأول مرة وذلك لأسباب عدة ومنها إلزام المعلمين والقائمين على العملية التربوية والتعليمية باستكمال المناهج ويكون حريص كل مراقبة على طلابه بإعطائهم ما يكفي من الامتحانات.

س/ الوزارة قالت إن نسبة النجاح في هذا العام للمرحلة الاساسية تعطي مؤشر أن الكثير من الإجابات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي مضللة، أي مدى تأثرت نسبة النجاح بالإجابة المنشورة على مواقع التواصل؟

شكلت لجنة لمتابعة الغش الإلكتروني وهذه اللجنة موجودة في المركز الوطني للامتحانات وظيفتها متابعة الغش الالكتروني وما يتم تسريبه من خلال المواقع الالكترونية بعد بداية الامتحان، هذه اللجنة تحدد موقع الطالب ويتم اتخاذ ضده الإجراءات اللازمة وإحالة المخالفين.

س/ أوقفتم 10 مفتشين تربويين و15 رئيس للجنة و36 مراقب و31 مراقب قاعة في امتحانات الشهادة العامة وأحيلوا للتحقيق ما أبرز المخالفات التي ارتكبها هؤلاء وما العقوبات المترتبة عليها؟

أحيل 99 من المكلفين بأعمال الإشراف على الامتحان للتحقيق الإداري وشكلت لجان تحقيق لكل المراقبات وجاري التحقيق معهم وإحالة نتائج التحقيق للجنة التأديب، أبرز المخالفات كانت التساهل في عملية دخول الجهاز النقال والأدوات ولربما هناك بعض المشرفين قاموا ببدء الامتحان قبل الموعد المحدد لها وهناك بعض المشرفين على الامتحانات كان لهم مساهمة في تسهيل الغش ما بين الطلاب داخل القاعة.

س/ ما العقوبات المترتبة على ذلك؟

وفق اللائحة الصادرة عن رئاسة الوزراء، يتم التحقيق المبدئي معهم ومن ثم تحويلهم لمجلس تأديب وما يصدر عنه من عقوبات للمخالفين الذين وصل عددهم لـ 99 وهذه أول مرة تحيل وزارة التربية والتعليم هذا العدد ما يعتبر انجاز بالنسبة لها.

س/ كم عدد الطلبة المخالفين؟

العدد لا يحضرني للطلبة المحالين للغش ولكن موجودة داخل المركز الوطني للامتحانات وكل من تم ضبطهم في الغش تم حرمانهم من المادة ويعتبر راسباً فيها . وربما لا يتجاوز العدد 100 طالب.

س/ في إطار المعالجة، الوزارة صرحت بوضع استراتيجية محكمة للتصدي لهذه الظاهرة ما أبرز أدواتها؟

الآن في إطار حصر كل القاعات الدراسية التي تجرى فيها الامتحانات سواء التعليم الأساسي أو امتحانات الشهادة الثانوية ولربما خطة الوزارة أن يتم تركيب الكاميرات تكون مربوطة بمركز رئيسي داخل المركز الوطني للامتحانات ولربما العام الماضي نجد استراتيجيات وبوادر لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها ونعول على الاسرة التربوية لتكون إجراءات العام بمثابة التنبيه وضرب ناقوس الخطر.

س/ النسب هنا متفاوتة بين المناطق فيما يتعلق بنسب النجاح والوزارة صرحت ان هناك مناطق بلغ فيها مناطق نسب النجاح 10% ومناطق أخرى بلغت 96% ما هي المناطق التي سجلت هذه النسب؟

مناطق قليلة لربما التي سجلت فيها نسب عالية وسيتم التركيز عليها العام المقبل وهناك مناطق تم فيها خروقات عن طريق الاهالي واولياء الأمور وهذه سيتم اتخاذ فيها جملة من الإجراءات القانونية وستنقل امتحانات هذه الدورة لمناطق أخرى، المناطق هي حول مدينة طرابلس ولا ندري الأسباب وتم وضعها ضمن دائرة المراقبة الكثيفة. نتمنى أن تكون هذه رسالة للمعلمين واللجان المشرفة التي نضع عليهم الثقة وكذلك أولياء الأمور أن يكون الطالب يدخل الامتحان وعلى ثقة بمجهوده ودراسته.

س/ ما الذي توفر في المناطق التي كانت نسبة النجاح فيها عالية وغاب عن المناطق التي كانت نسب النجاح فيها منخفضة؟

إذا كنا نتكلم عن المرحلة الماضية هناك العديد من الأسباب ونشكل لجان لمعالجة الخروقات. نسب النجاح ليس بالمواد التعليمية، المواد التعليمية تم توفيرها لكل المناطق من كتاب مدرسي معلم مدرسي لربما هناك معلمين ليسوا متخصصين ونحن في إطار حصرهم ولكن تم معالجته مع مراقبي التعليم واعطاء بعض الحصص الإضافية وربما هناك نقص ولكن هذا لا يعطي مبرر لحالات الغش.

نسب النجاح المنخفضة تتركز في المنطقة الشرقية والوسطى وهذه المناطق التزمت من خلال متابعتنا للامتحانات.

س/ صرحت بإلغاء اسئلة الامتحانات التي انتقدتها التفتيش التربوي ومنحتم درجة السؤال الكاملة، كم سؤال وجهت لكم ملاحظات بشأنه؟

الامتحانات تم احالتها لمصلحة التفتيش التربوي هي من تشرف على وضع الأسئلة هذا العام وعندما وضعت الاسئلة تم مراجعتها من قبل مختصين والآن بعد النتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي تم إعطاء فرصة للطالب للمراجعة يتم مراجعة الإجابة والإجابة النموذجية الصحيحة.

في مادة التاريخ تلقينا ملاحظات وتم احتساب درجته للطلاب وهناك سؤال لمادة الجغرافيا ولكن لم يتم احتسابه لأنه الخبير في المادة أصر على السؤال بأنه صحيح ولا يحتاج أن يلغى .

س/ الملاحظات على الاسئلة هل كان لديها أثر ملموس على الاسئلة أم أثر طفيف؟

لا يوجد لها تأثير لأنه سؤال من 60 سؤال ربما تكون له درجة أو أقل من الدرجة وتختلف المواد في مجموعها.

س/ هيئة الرقابة قالت إن المركز الوطني للامتحانات وضع الاختبارات دون مشاركة مصلحة التفتيش التربوي ورأته مخالفة كيف تراه أنت؟

السنة الماضية تختلف عن هذا العام، الذي تم وضع الاسئلة فيه عن طريق مركز الاسئلة، سنة 2022 تم وضع الأسئلة عن طريق بنك الأسئلة وكنا سباقين في ذلك. من خلال الملاحظات العام الماضي ومصلحة التفتيش التربوي رأينا ان يكون التفتيش التربوي دور في إشراكه عن طريق وضع كل الامتحانات. العام القادم والأعوام القادمة سيكون هناك بنك اسئلة وسيكون مفتوح لكل التربويين للمشاركة فيه.

س/ العام أجريت امتحانات موحدة للمرحلة الاعدادية لكافة مناطق ليبيا لأول مرة هذه الخطوة تعكس ماذا؟

أردنا من هذه الخطوة المساواة بين تلاميذنا وكانت خطوة ممتازة ونحن الآن في إطار اعلان الاوائل على مستوى الدولة الليبية لمرحلة التعليم الأساسي وهذه أول مرة تعلن وفيها العديد من المؤشرات وسيتم إحالتها للجان متخصصة للاستفادة منها ووضع رؤية وخطة مستقلة.

س/ مشروع إنشاء 1500 مدرسة يستهدف مدارس الصفيح كأولوية ما السبب وراء تأخر هذه المشكلة وخاصة في المدارس المتهالكة؟

غياب الدولة الليبية منذ أكثر من 30 عام على قطاع التعليم وعدم وضع خطة حقيقية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار زيادة أعداد الطلاب ولكن كدولة ليبيا لدينا 2 مليون طالب وطالبة. ولابد أن الزيادة تكون موازية لزيادة أعداد المؤسسات التربوية وكوزارة تربية وتعليم وحكومة وحدة وطنية طرحت المشروع بالقرار رقم 32 لسنة 2021 وهو إنشاء 1500 مدرسة موزع على ثلاث سنوات بـ 500 مدرسة وتم حصر المواقع والمدارس غير المؤهلة للعملية التعلمية وكل المشاريع التابعة لجهاز تطوير المراكز الإدارية. المشروع الآن في مراحله الاولى ومسؤول عنه جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية.