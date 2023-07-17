ليبيا.. ضبط مهاجرين غير شرعيين في بنغازي كانوا ينوون السفر لإيطاليا

أعلن مركز شرطة سيدي خليفة، عن ضبط مهاجرين غير شرعيين من الجنسية البنقلاديشية، كانوا ينوون السفر لدولة إيطاليا عبر الشواطئ الليبية، وقامو بدفع مبلغ 18.000 ألف دينار للفرد الواحد مقابل تهريبهم.

وقالت مديرية أمن بنغازي، إن أحداث الواقعة بدأت عقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة عن تجمع لأشخاص من الجنسية البنغلاديشية على متن قارب على شاطئ البحر،بمنطقة سيدي خليفة وعلى الفور تم الإنتقال إلى مكان تواجد المركب حسب المعلومات الواردة وبإسناد من جهاز الظواهر السلبية.

ووفق بيان المديرية، فعند وصول ضباط المركز، تم مشاهدة أشخاص من الجنسية البنقلاديشية متواجدين على متن قارب داخل البحر بمنطقة سيدي خليفة وبعضهم لايزال موجوداً على الشاطئ.

وبالإستدلال معهم في حضور مترجم إعترفوا بأنهم قاموا بدفع مبلغ مالي وقدره 18.000 ألف دينار لشخص بنغلاديشي الجنسية للفرد الواحد، مقابل تهريبهم لدولة إيطاليا وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص.