“أمن بنغازي” تحتضن مؤتمر “تطوير أقسام حماية الطفل والأسرة”

الوطن| رصد

شارك مساعد مدير الأمن في مديرية أمن بنغازي عاطف حبارة، اليوم الأحد، في الملتقى الوطني الأول لتطوير أقسام حماية الطفل والأسرة في ليبيا، تحت رعاية وزارة الداخلية الليبية، في بنغازي.

وأكد على أهمية أقسام الطفل والأسرة في الوزارة في تعزيز أمن الأسرة والأطفال داخلها، التي تضمن حمايتهم وسلامتهم، مشدداً على ضرورة التعاون مع هذه الاقسام لضمان حماية الاطفال وذويهم من أي أخطار .

من جانبها رحبت رئيس قسم الطفل والأسرة بمديرية أمن بنغازي مرعية الفرجاني، برؤساء الاقسام التابعة لمديريات المنطقة الجنوبية والغربية والشرقية المشاركات في هذا الملتقى، الذي يعد مساحة جيدة للتواصل والاتصال بين هذه الاقسام لضمان أداء عملهم بالشكل المطلوب.

وحضر الملتقى رئيس قسم العلاقات والإعلام الأمني منعم تربل، ورئيس غرفة العمليات بالمديرية سالم الهدار، و رئيس مركز التدريب والتطوير خالد الفايدي، و رئيس مصنع ملابس الشرطة نوح الحبوني، وعدد من ضباط وضابطات وزارة الداخلية الليبية، على مستوى ليبيا، بالاضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين بهذا المجال.