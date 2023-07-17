رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يبحث مشروعات الوكالة الألمانية في ليبيا

اجتمع رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب “إدريس عمران” مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون “مانفريد هور” والوفد المرافق له، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وناقش الجانبان، مشاريع الوكالة وأبرز الملاحظات حولها، وكذلك العمل على موضوع التحول إلى اللامركزية وأن تكون الوكالة على مسافة واحدة من الجميع.

وأكد رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي، أنه وفقًا لتقييم بعض البرامج يجب العمل على تعديلها بما يُحقق نتائج ملموسة لهذه البرامج وكذلك إيجاد البدائل للمشاريع المتوقفة.

وأشار إلى صعوبة العمل على التحول إلى اللامركزية الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة لتطوير قدرات البلديات على القيام بمهامها.

كما أكد ” إدريس عمران ” أهمية العمل على ملف البيئة والتخلص من النفايات وفتح المجالات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مطالباً بوضع بعض الأولويات الصحية مثل المساعدة لتوفير الأمصال لسم العقارب في بلديات الجنوب خصوصاً في هذا الوقت من العام، وكذلك تخصيص عدد من فرص العلاج لمرضى الأمراض المستعصية.

بدوره استعرض المدير الإقليمي للوكالة الألمانية “مانفريد هور” نشاطات المؤسسة الألمانية للتعاون مع البلديات الشريكة، مؤكداً حرص الوكالة على أن تكون على مسافة واحدة من الجميع.

وعبر عن انزعاجه لتعرض بعض الموظفين المحليين التابعين للمؤسسة لبعض المشاكل خاصة في منطقة الواحات، موضحاً أن المؤسسة ماضية قدمًا في تنفيذ واستكمال بقية المشاريع والبرامج، وبأنها على استعداد للتعامل وفقًا لملاحظات اللجنة ومتابعتها. وأكد أنه سوف يتم فتح مكتب للوكالة بمدينة بنغازي بداية شهر اكتوبر القادم.

في الختام، أبدى” إدريس عمران ” استعداده للمساعدة على حلحلة أي مشاكل تواجه عمل الوكالة في ليبيا.