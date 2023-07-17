انطلاق برنامج تدريبي يستهدف 7000 شخصا من خريجي التخصصات النفطية

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة من بنغازي عن إطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية لأكثر من 7000 خريج من مختلف المدن الليبية.

وأوضح بن قدارة أن الخريجين سيتحصلون أثناء البرنامج التدريبي على منحة شهرية بقيمة 1000 دينار مبينا أن كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيتم تعيينه بالشركات النفطية.

وأضاف بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل من منطلق الاستثمار في الشباب بتدريبهم وتطويرهم لخلق أجيال قادرة على الإنتاج مشيرا إلى أن المؤسسة تهدف لزرع الطموح في الخريجين لقيادة القطاع في المستقبل