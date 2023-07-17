الحليق: لست بيدق لأي أحد ولا أطالب بالسلطة والمال.. ويجب تغيير الكبير ورحيل الموجودين بالشرق والغرب

ليبيا – تقدم رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أزوية السنوسي الحليق بالشكر لكل من ساهم في الإفراج عن فرج بومطاري وتقريب وجهات النظر بين الأهل، واصفاً ما تعرض له بومطاري بالعمل الشنيع حيث تم اختطافه من المطار في تصرف وصفه بـ “المعيب وغير الانساني” لأنه مواطن ليبي وكان مسؤول في يوم من الأيام.

الحليق قال خلال استضافته عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” السبت وتابعته صحيفة المرصد، إن الحقول النفطية لكل الليبيين لا يوجد شرق وغرب وجنوب، مضيفاً “الليبيين جائعين ويتامى ويصرفون المليارات دعم للمليشيات وأماكن ليست محلها، نبحث أن يخرج الليبيين من هذا المأزق الخطير وضروري ان يكون هناك انتخابات”.

وأكد على ضرورة تغيير الصديق الكبير ورحيل الموجودين في الشرق والغرب واستبدالهم بكوادر أخرى موجودين في الغرب والشمال والجنوب.

وتابع “نحن لا نتبع لأحد، البداية كانت من شرارة وليس من اجل بومطاري لأنه فرد، السجون مليئة ويطلقون الليبيين من سجون الظلام وما اتمناه من الليبيين أن يلجؤوا للانتخابات ويتنازلوا لبعضهم ويتقوا الله في الوطن، نحن لسنا سعداء بإقفال النفط لأنه لكل الليبيين”.

كما أردف: “أنا لست بيدق لأي أحد لا في الشرق والغرب ولا أطالب بسلطة ولا مال أنا أتكلم عن ليبيا ومن أغلق النفط هذا من الاحتقان والمأساة التي يعيشونها، الناس تريد حل وهي في وضع لا يحسد عليه. بابنا مفتوح للتفاوض ومن يأتي للتفاوض معنا لحقوق الليبيين نحن بابنا مفتوح. من حمى النفط من عام 2011 هي القبائل، مطالبنا واضحة ونريد الحل في ليبيا، ولا نعمل تحت يد أي أحد ونحن نطالب بالحق، بلقاسم حفتر نختلف ونتراضى معه، وجيشه عنده أخطاء لكن هذا الجيش من أتى بالأمن والامان لبرقة. المطالب هي لليبيين وليس مطالب المشائخ الذين كانوا عصاة ميزان، المضلة الاجتماعية أقوى من القانون”.

وشدد على أن أهم أمر لديهم هو وحدة الوطن والرجوع للعقل وإطلاق سراح السجناء بحسب قوله، متمنياً من المحللين السياسيين لمرة واحدة التحدث عن ملف السجناء فالليبيين يريدون حقوقهم لا من ينظّر عليهم فقط.

وأضاف: “السجناء من 2011 كعبدالله السنوسي واحمد ابراهيم لهم 11 سنة في السجن وهم أبناء قبائل ومنهم من له 8 سنوات دون محاكمة. كذلك نريد تنمية مكانية. واجراء الانتخابات والحديث عن الفساد الموجود الآن. كما نريد اسقاط كل الوجوه الموجودة واخراجهم من المشهد والرجوع لصوت العقل”.

وحث في الختام على ضرورة القيام بعصيان مدني وخروج الليبيين في الشرق و الغرب والجنوب للمطالبة بحقوقهم .