الكوني: لن يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بأنه لن يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل، وفق قوله.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من النخب السياسية، والحزبية والأساتذة، والأكاديميين، لمناقشة المواضيع التي تلامس الشأن العام.

وأشادت النخب السياسية بالمجلس الرئاسي لوقوفه على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية، وأعربوا عن ثقتهم في قدرته تحقيق الاستقرار، واستعرضوا الرؤى، والأفكار، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين، بحسب بيان المجلس.

بدوره أشاد الكوني، بالرؤى والأفكار التي طرحت لحل الأزمة الليبية مؤكدا بأنها سوف تؤخذ بعين الاعتبار، واستعرض جهود المجلس الرئاسي التي تهدف، لتحقيق الاستقرار، ورؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة.

وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على اساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار.