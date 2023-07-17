الدبيبة يبحث مع شركة توتال التعاون في مجالات الطاقة الشمسية والغاز والنفط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين مع نائب رئيس شركة “توتال إينرجي” الفرنسية “لورانت فيفر” التعاون في مجالات الطاقة الشمسية والغاز والنفط.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد على رغبة ليبيا في التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية الرائدة كشركة “توتال” والتركيز في ذلك على ملف الطاقة الشمسية بهدف خلق فرص استثمار لكافة راود العمل مع ليبيا، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.

وقدم نائب رئيس شركة “توتال” إحاطة بالإجراءات التنفيذية لإطلاق مشروع توليد 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية المتعاقد عليه بين توتال وجهاز الطاقات المتجددة، وهو مشروع تجريبي، إلى جانب تقرير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف في مجال النفط والغاز.