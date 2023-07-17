المحجوب: ما يقوم به المشري من تعيينات وتسميات للمناصب السيادية يعد عبثًا وجنونًا

ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،أن المشهد السياسي في ليبيا لن يؤدي إلى تنفيذ خارطة الطريق والوصول بالبلاد لبر الأمان؛ لأن رئاستي مجلسي النواب والدولة يفصلان كل ما يخدم مصالحهما الشخصية على مقاسهما دون الرجوع للنواب، وكلٌ يضع شروطا وآليات وضوابط تليق به وتضمن مستقبله السياسي،بحسب زعمها.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، قالت :” إن ما يقوم به رئيس مجلس الدولة من تعيينات وتسميات للمناصب السيادية دون الرجوع لأعضاء المجلس يعد عبثا وجنونا ولا يوصل البلاد لبر الأمان”.

وأكدت أن رئيسي مجلسي الدولة والنواب ليسوا أوصياء على الشعب الليبي،مشيرة إلى أن هناك هيئة تأسيسية أصدرت مشروعا للدستور يجب أن يعرض للاستفتاء وإذا وافق عليه الشعب يعتمد وإذا لم يوافق فيعدل والقرار الأخير للشعب، وتدخل البلاد مرحلة جديدة مستقرة وتنتهي القصة.

المحجوب لفتت إلى أن الأحداث والمجريات التي تجري الآن في الساحة لا تخدم الصالح العام ولا تفضي لانتخابات ديمقراطية شفافة توحد البلاد، وطرح الدستور والاستفتاء عليه من الشعب هو الفيصل والمنقذ لليبيا في خضم هذا المشهد، بحسب رأيها.