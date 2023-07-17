“الدبيبة” يناقش مع نائب رئيس شركة “توتال إينرجي” التعاون في مجال الطاقة الشمسية والغاز والنفط

الوطن/متابعات

اجتمع رئيس الوزراء بالحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة مع نائب رئيس شركة “توتال إينرجي” الفرنسية لورانت فيفر؛لمناقشة التعاون في مجال الطاقة الشمسية والغاز والنفط.

وأكد الدبيبة على رغبة ليبيا في التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية الرائدة كشركة “توتال” والتركيز في ذلك على ملف الطاقة الشمسية؛ بهدف خلق فرص استثمار لكافة راود العمل مع ليبيا، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.

وقدم نائب رئيس شركة “توتال ” إحاطة بالإجراءات التنفيذية لإطلاق مشروع توليد 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية المتعاقد عليه بين توتال وجهاز الطاقات المتجددة، وهو مشروع تجريبي، إلى جانب تقرير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف في مجال النفط والغاز.