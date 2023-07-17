نائبة السفيرة البريطانية: شركاتنا حريصة على إعادة إعمار ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج خلال لقائه نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد يوم الاثنين آلية عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بمختلف المناطق.

واستعرض اللقاء بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة نتائج زيارة الوفد البريطاني الى مدينة بنغازي والترتيبات الجارية لتنظيم زيارة الوفد الى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحويج على أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة الليبية البريطانية بهدف تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز دور مجلس أصحاب الاعمال الليبي البريطاني لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية وعقد شراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

و أبدت كاترينا رغبة المملكة المتحدة البريطانية في تعزيز التعاون مع دولة ليبيا في مجالات التجارة والاستثمار والمواصلات والمناطق الحرة والطاقات المتجددة، كما أكدت حرص الشركات البريطانية لاستئناف نشاطها بدولة ليبيا والمساهمة في إعادة الاعمار ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع الاستثمارية.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بين الإدارات المختصة بالوزارة والملحقية التجارية بالسفارة البريطانية لدى دولة ليبيا وتنظيم لقاءات ثنائية تظُم الفاعليات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين، حسب بيان الحويج.