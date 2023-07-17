تقارير إخبارية: قرار أوروبي هام لا يصب في مصلحة خفر السواحل الليبيين

ليبيا- تابع تقريران إخباريان نشرهما “المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين” في بلجيكا وصحيفة “بوليتيكو” الأوروبية آخر مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت المهم من المرتبط من مضامينهما صحيفة المرصد أكدا اعتماد برلمان أوروبا قرارا يطالب بإرسال بعثة بحث وإنقاذ جديدة منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي ومنفذة من قبل دوله ووكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” لغسل ما تم وصفه بـ”عار” البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا للتقريرين تضمن القرار الدعوة لتقييم ممارسات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ والتحقيق في بقايا حطام سفن وقوارب المهاجرين غير الشرعيين وتقديم الدعم للدول الأعضاء لتعزيز قدرتها على إنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف التقريران أن من بين أهم بنود القرار تبادل البيانات حول تمويل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دول ثالثة بما فيها ليبيا فضلا عن وجوب قيام “فرونتكس” بتعزيز المعلومات المتاحة حول أنشطتها التشغيلية للبحث والإنقاذ مع إلزام هذه الدول بالحفاظ على أقرب موانئها الآمنة مفتوحة.

وتابع التقريران أن هذه الموانئ القريبة الواجبة الإتاحة لسفن المنظمات غير الحكومية هي بمثابة عرقلة واضحة لجهود رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الساعية لمنع هذه السفن من القيام بأدوارها في وقت تضمنت طيات القرار اتهامات صريحة للسلطات الليبية.

وأضاف التقريران أن مرد هذه الاتهامات الصريحة هو قيام هذه السلطات بنقل المهاجرين غير الشرعيين ممن يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بما في ذلك الاغتصاب.

ونقل التقريران أيضا عن وزير الهجرة اليوناني المعين حديثا “ديميتريس كيريديس” قوله أن مآسي قوارب الهجرة غير الشرعية ستستمر ما لم يتم إيقاف مغادرة المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا مشيرا إلى أن أثينا راغبة في منع الأمر قبل وصوله إلى شواطئ أوروبا.

وبحسب التقريرين دعا “كيريديس” الاتحاد الأوروبي لاستئناف عملية هادفة إلى وقف المهاجرين غير الشرعيين قبل مغادرة ليبيا بوصف الأخيرة نقطة انطلاق مشتركة لهؤلاء القادمين إلى أوروبا على متن سفن وقوارب هجرة غير شرعية غير صالحة للإبحار أصلا.

وأكد التقريران إن “كيريديس” جادل بشأن وجوب الذهاب إلى واحد من أهم الحلول لتجنب المآسي المتمثل باستئناف الاتحاد الأوروبي عملية “صوفيا” البحرية بقيادة الاتحاد بهدف تفكيك طرق التهريب في البحر الأبيض المتوسط بعد أن تم تعليقها رسميا في عام 2020.

وقال “كيريديس”:”ندعم إطلاق عملية “صوفيا بلس” بهدف كسر الحلقة المفرغة لطرق تهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا عبر تمركز سفن الاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية الليبية بموافقة من حكومة ليبيا المؤمل منها القبول بذلك”.

ترجمة المرصد – خاص