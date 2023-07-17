“الكوني” ونخب سياسية يبحثون إجراء انتخابات حرة ونزيهة

الوطن/متابعات

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بأنه لن يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميعالأطراف، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل.

وأشادت النخب السياسية بالمجلس الرئاسي لوقوفه على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية، وأعربوا عن ثقتهم في قدرته تحقيق الاستقرار،مستعرضين الرؤى والأفكار والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذييطمح له كل الليبيين .

بدوره أشاد الكوني بالرؤى والأفكار التي طرحت لحل الأزمة الليبية، مؤكداً بأنها سوف تؤخذ بعين الاعتبار.

واستعرض جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، ورؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة.

وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات؛ بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها،باعتبارها الحل الأنجح للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار.