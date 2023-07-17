الألمانية للتعاون: افتتاح مكتب للوكالة في بنغازي أكتوبر القادم

أكد المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون “مانفريد هور” أنه سيتم فتح مكتب للوكالة بمدينة بنغازي بداية شهر أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال لقاء المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون مع رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب ادريس عمران.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن المدير الإقليمي للوكالة الألمانية استعرض نشاطات المؤسسة الألمانية للتعاون مع البلديات الشريكة، مؤكداً حرص الوكالة على أن تكون على مسافة واحدة من الجميع، معبراً عن انزعاجه لتعرض بعض الموظفين المحليين التابعين للمؤسسة لبعض المشاكل خاصة في منطقة الواحات.

وأشار المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية أن المؤسسة ماضية قدمًا في تنفيذ واستكمال بقية المشاريع والبرامج، وأنها على استعداد للتعامل وفقًا لملاحظات اللجنة ومتابعتها.

مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون السيد “مانفريد هور” والوفد المرافق له ، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث ناقش الجانبان مشاريع الوكالة وأبرز الملاحظات حولها، وكذلك العمل على موضوع التحول إلى اللامركزية وأن تكون الوكالة على مسافة واحدة من الجميع.

وأكد السيد رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي أنه وفقًا لتقييم بعض البرامج يجب العمل على تعديلها بما يُحقق نتائج ملموسة لهذه البرامج وكذلك إيجاد البدائل للمشاريع المتوقفة، مشيراً إلى صعوبة العمل على التحول إلى اللامركزية الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة لتطوير قدرات البلديات على القيام بمهامها.

كما أكد على أهمية العمل على ملف البيئة والتخلص من النفايات وفتح المجالات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مطالباً بوضع بعض الأولويات الصحية مثل المساعدة لتوفير الأمصال لسم العقارب في بلديات الجنوب خصوصاً في هذا الوقت من العام، وكذلك تخصيص عدد من فرص العلاج لمرضى الأمراض المستعصية.