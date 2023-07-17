حماد: عطلة رسمية الأربعاء والخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية

ليبيا – قرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، في بلاغ رسمي أصدره الأحد، تعطيل كافة الوزارات والهيئات العامة وجميع المؤسسات الحكومية،وذلك يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من تموز الجاري؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

حماد وفي بلاغه الصادر الذي تلقت المرصد نسخة منه،استثنى من ذلك المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 12 لعام 2010،

كما قرر حماد إعطاء يوم الخميس الموافق 20 يوليو،إجازة لكافة الموظفين وذلك لوقوعه بين يوم عطلة أسبوعية وعطلة رسمية على أن يخصم من رصيد الإجازة السنوية.