“اوحيدة” يناقش الصعوبات التي تواجه سير عمل النقابة العامة للتعليم الفني المتوسط

الوطن/ متابعات

اجتمع عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة مع النائب الأول للنقابة العامة للتعليم الفني المتوسط محمد البرعصي،وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمناقشة عدداً من الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عمل النقابة من بينها المشاكل التنظيمية مع اتحاد العمال، وملف فروقات المرتبات في عدد من المناطق.

وأكد اوحيدة على أن المشاكل التنظيمية ستُحل بعد صدور اللائحة التي تنظم عمل النقابات والاتحادات والروابط المهنية، كما بين أنه سيتم التواصل مع النقيب العام وجهات الاختصاص فيما يتعلق بملف فروقات المرتبات.

وفي ختام الاجتماع كرمت النقابة العامة للتعليم الفني المتوسط عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، تقديراً لجهوده التي بذلها لإنجاز قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.