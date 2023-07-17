ليبيا الان

شمام: الأزمة الكروية على وشك أن تتحول سياسية و”الفيفا” سيتدخل

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق، أن الأزمة الكروية على وشك أن تتحول سياسية، مشددا على أن “الفيفا” سيتدخل.

وقال شمام في منشور عبر “فيسبوك”: “ما دام الدبيبة وحماد ويحمل كل منهما صفة رئيس حكومة قد أدلا بدلوهما في فضيحة الدوري السداسي فهذا يعني أن كرة الثلج بدأت تكبر وأن الأزمة “الكروية” على وشك أن تصبح أزمة “سياسية”.

وأضاف “هذا يعني ببساطة أن المسؤولين عن انحدار الرياضة لهذا المستوى من التعاطي عليهم مغادرة المشهد فوريا، إما تطوعا أو بقرار سياسي”.

وتابع “هذا يعني وزراء وأقطاب اتحاد الكرة وأي مسؤولين كبار في الأندية تواطئوا مع شركة «القوى الفاعلة على الأرض» بتخويف البعض أو برشوة البعض، الأمر إذا بقىي دون تدخلات سيؤدي إلى تدخل “الفيفا” في الكرة الليبية واتخاذ قرارت مشابهة لما حدث في الكويت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك