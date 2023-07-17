رئيس الحكومة الليبية يبحث صعوبات عمل وزارتي الدفاع والدخلية

بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد مع وزيري الدفاع احميد حومة والداخلية عصام أبوزريبة كل على حدى المشكلات التي تواجه عمل الوزارتين.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن حماد اطلع خلال لقائه مع وزيرالدفاع بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي على سير عمل وزارة الدفاع، كما تم بحث التنسيق المشترك فيما يخص عمل الوزارة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة، لمعالجتها.

كما بحث حماد مع وزير الداخلية الملفات الإدارية المتعلقة بسير عمل المديريات والأجهزة الأمنية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، والصعوبات والمشاكل والعراقيل التي تواجه منتسبي وموظفي الوزارة بكافة أرجاء البلاد.