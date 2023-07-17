عقيلة صالح يلغي 3 قرارات أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو

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وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رسالة داخلية للجان البرلمان يلغي خلالها 3 قرارات أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو.

وبحسب تلفزيون المسار فإن رسالة صالح تضمنت إلغاء مخرجات جلسة البرلمان في 26 من يونيو نظرا لاعتراض عدد كبير من النواب على قراراتها.

وأوضحت الرسالة أن القرارات الملغاة هي اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وإعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني وتكليف بديلين عنهما.

وصوت مجلس النواب، في 26 يونيو المنصرم بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال جلسة رسمية مغلقة عقدت، اليوم، في بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

وبحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، جاء التصويت بعدما قدم عدد من أعضاء المجلس طلباً بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما صوت خلال نفس الجلسة على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 05 لسنة 2023.م.

وأضاف بليحق أن المجلس صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث أن المجلس صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني، كما تم التصويت بالإجماع على اختيار مجلس إدارة برئاسة أحمد خليفة حمد ابريدان