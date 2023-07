قضية الحاجة “برنية الثابت”.. الدبيبة يتحرك والبرلمان يفتح النار على الجميع

طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، السلطات الليبية والسعودية بالكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية مصباح الثابت، التي فقدت أثناء أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.

وأعربت اللجنة اليوم في بيان، عن بالغ قلقها حول مصير الحاجة ثابت، التي لم يسجل حتى الآن وجودها في المستشفيات أو مراكز الشرطة أو ضمن الوفيات، مستغربة عدم استخدام وسائل البحث المتقدمة مثل كاميرات المراقبة، وفق البيان.

وطالبت اللجنة وزارة الخارجية الليبية بالعمل بشكل عاجل مع السلطات السعودية وبذل كافة الجهود للكشف عن مصير برنية في أسرع وقت ممكن.

وحملّت اللجنة المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الحج والعمرة التابعة لها في عدم اتخاذ أي إجراءات للكشف عن مصير الحاجة برنية، كما حملّت أيضا المسؤولية للسلطات الأمنية السعودية المتواجدة داخل الحرم المكي.

وللاعتبارات الإنسانية، طالبت اللجنة بتعاون وزارة الخارجية السعودية في منح ذوي الحاجة برنية الثابت تأشيرة دخول إلى الأراضي السعودية للمساعدة في البحث عن والدتهم.

وأكدت اللجنة أن سلامة المواطنين الليبيين بالخارج التزام وطني ويجب أن يكون أولوية للسلطات الليبية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وجه اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف البحث الحاجة برنية.

وجاء قرار التوجيه بعد تضارب شائعات حول العثور على الحاجة برنية في إحدى ثلاجات الأموات بمشفى يقع في ضاحية مكة المكرمة قبل أن تقوم الهئية العامة للحج بنفي صحة تلك الأخبار

ومع استمرار نجلها في البحث عنها داخل أروقة الحرم المكي، أثارت قصّة الحاجة برنية تعاطفا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى خروج مظاهرات في عدة مدن تطالب السلطات بتكثيف البحث وإيجاد الحلول الفورية.

وفقدت الحاجة برنية في 14 يونيو الماضي عند الساعة الـ11 صباحا جوار فندق أنجم قرب الحرم المكي، حين كانت برفقة ابنها

المصدر: مجلس النواب + حكومة الوحدة الوطنية

