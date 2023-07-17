عضو المجلس الرئاسي: استقرار ليبيا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضي جميع الأطراف

قال النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، إنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل.

وجاءت تصريحات الكوني، خلال لقائه عدد من النخب السياسية، والحزبية والأساتذة، والأكاديميين، لمناقشة المواضيع التي تلامس الشأن العام.

وبحسب بيان المكتب الرئاسي، أشادت النخب السياسية بالمجلس لوقوفه على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية، معربين عن ثقتهم في قدرته تحقيق الاستقرار.

واستعرض المجتمعون الرؤى، والأفكار، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين.

وأشاد عضو المجلس الرئاسي، بالرؤى والأفكار التي طرحت لحل الأزمة الليبية مؤكدا بأنها سوف تؤخذ بعين الاعتبار.

واستعرض الكوني جهود المجلس الرئاسي التي تهدف، لتحقيق الاستقرار، ورؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة.

وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على اساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار.