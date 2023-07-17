الطويبي لـ”المشري”: أعضاء مجلس الدولة ليسوا أنبياء حتى تقيم الحرب إن تعرضوا لأذى

أكدت المحامية والناشطة السياسية والحقوقية، ثريا الطويبي، أن أعضاء مجلس الدولة ليسوا أنبياء حتى يقيم رئيس المجلس، خالد المشري، الحرب إن تعرضوا لأذى.

وقالت الطويبي، في منشور عبر “فيسبوك”: “تصريح المشري غير مقبول، فأعضاء مجلس الدولة ليسوا أنبياء حتى تقيم الحرب إن تعرضوا لأذى، فتضحي بما تبقى من شباب للدفاع عن خمس أعضاء”.

وأضافت “من يتعرضون للأذى كل يوم أكثر عددا من أعضاء مجلسك، وأعضاء مجلسك ليسوا أفضل من باقي الشعب، فلتتحملوا الوضع الذي ساهمتم فيه ولا تزالون”.