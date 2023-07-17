القنصل الليبي: إصدار تأشيرتين لعائلة الحاجة برنية الثابت

أكد القنصل الليبي في السعودية عبد الرزاق المنسي بإصدار تأشيرتين لعائلة الحاجة برنية الثابت المفقودة منذ بداية موسم الحج للسفر إلى السعودية.

وشدد القنصل الليبي خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية للوقوف على آخر المستجدات، بشأن الحاجة المفقودة على إصدار تأشيرتين لعائلة المفقودة للسفر إلى السعودية، والتعميم على كافة المستشفيات ومراكز الشرطة ومتابعتهم يوميا بمدينتي مكة وجدة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وبين أن الاتصال جاء خلال لقاء الدبيبة اليوم الاثنين، مع عدد من أعيان بلدية العجيلات الذين حضروا لديوان مجلس الوزراء، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها القنصلية الليبية بجدة، ضمن جهود البحث عن الحاجة برنية.

وأكد الدبيبة أنه كلف القنصلية الليبية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج، بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودة.

وشدد رئيس الوزراء على فتح قنوات التواصل مع وزارتي الداخلية والصحة السعودية لتكثيف جهود البحث.

وفي ختام اللقاء، تم مناقشة الوضع الأمني بالبلدية وإجراءات الحكومة الأخيرة في مكافحة الجريمة والتهريب.