بومريز يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات المشاكل الإجرائية التي تواجه الجالية الليبية في السودان

ليبيا – قام فوزي بومريز السفير الليبي لدى جمهورية السودان (ورئيس لجنة الأزمة الخاصة بالسودان) المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال بعقد اجتماع مع اللواء يوسف مراد رئيس مصلحة الجوازات بمقر الإدارة بالعاصمة طرابلس،بحضور العميد أبو القاسم أبو الهول رئيس مكتب الرقابات، والعميد نصر الدين أحمد غلاب رئيس مكتب العلاقات بالمصلحة.

اللقاء تركز بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في الخرطوم على عدة مواضيع ذات العلاقة وعلى رأسها المشاكل الإجرائية للجالية الليبية التي نزحت من إقليم دارفور بالسودان، والنازحين من الأشقاء السودانيين، حيث تم الاتفاق على حلحلة تلك الإشكاليات وفق التشريعات النافذة في ليبيا.

في نهاية اللقاء ،تقدم السفير لرئيس المصلحة بالشكر والتقدير على جهوده تجاه البعثة منذ بداية الأحداث ودعمها فترة عمليات الإجلاء،كما تمنى الحاضرين أن يعم السودان الأمن والأمان.